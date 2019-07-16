التمييز تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء سبع سنوات

2019/07/16 | 10:30

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بغداد:سومر نيوز

صادقت محكمة التمييز الإتحادية، على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء ...

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