2019/07/16 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفد من البنك المركزي الإيراني يزور العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، الثلاثاءن عن زيارة قريبة لوفد من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفد من البنك المركزي الإيراني يزور العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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