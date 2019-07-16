امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من جسر الدورة

2019/07/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر المهدية ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان وصل”النور نيوز” نسخة منه، ان “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي في امانة بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر المهدية ضمن منطقة الدورة”.

واشارت الى ان الكتل “وضعت سنة 2006 لتباشر بعد ذلك كوادر بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع”.

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