تعرف على أسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

2019/07/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادنشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.

وبين الجدول الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “مسكوكة 22 غم بلغت مليون و347 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 283 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 558 ألف دينار”.

وأوضح الجدول، أن “سعر سبيكة 15 غم بلغت 839 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.127 مليون دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.417 مليون دينار”.

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