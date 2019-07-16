محافظ بغداد يعلن تشكل لجان لمتابعة الخروقات البيئية في العاصمة

2019/07/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة الخروقات الخاصة بالبيئة في العاصمة لوضع الحلول المناسبة وتنفيذها، فيما اشار إلى أن حماية نهر دجلة من التلوث بسبب رمي النفايات تتطلب وجود محارق صحية في المستشفيات.وقال الجزائري في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة عقد اجتماعا […]

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