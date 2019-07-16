العدل تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء 7 سنوات

2019/07/16 | 10:31

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بغداد اليوم- بغداد

صادقت محكمة التمييز الإتحادية، الثلاثاء (16 تموز 2019)، على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء مدة (7) سنوات.

وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات كربلاء قد راعت أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة".

واضاف البيان أن "المدير السابق لدائرة التسجيل العقاري في كربلاء (ح.خ.م) أدين عن جريمة قيامه بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال الأشخاص"، مبينا أن "القرار تضمن الحكم على المدان بالسجن مدة سبع سنوات، وينفذ بالتعاقب مع الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة ذاتها، وإحتفاظ الدوائر المتضررة بحق التعويض أمام المحاكم المدنية".

بغداد اليوم - البصرة

توقع متنبئ جوي ، الثلاثاء 16 تموز 2019 ، مرور العراق بموجة حارة ببعض مناطقه الاسبوع المقبل فيما اشار الى انها ستسمر لنهاية الاسبوع.

وقال صادق عطية المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة على صفحته بموقع الفيس بوك ان " العراق

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء (16 تموز 2019)، رئاسة الوزراء ووزارة النقل، بفتح تحقيق حول قيام كمارك ميناء ام قصر بعرض سفينة ألمانية كانت ضمن صفقة الشراكة بين شركة (مارلوك) والشركة العامة للموانئ، للبيع.

وقالت نصيف في بي

بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الاثنين (15 تموز 2019)، مع رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &qu

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