لجنة نيابية تكشف عن تطورات التحقيق بحريق دار الاناث المشردات

2019/07/16 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت رئيس لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية هيفاء الأمين، الثلاثاء، أن الجلسات القادمة ستشهد التصويت على التقرير الخاص بحريق الاناث المشردات، مبينة ان التقرير خلاصة لتوصيات عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.وقالت الأمين في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من خلال البحث والتقصي للجنة البرلمانية توصلنا لفعل جرمي والتأكيد الأهم […]

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