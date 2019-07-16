ظريف: سنبيع نفطنا.. لكن لن نبيع شرفنا أبداً لاميركا

2019/07/16 | 10:32

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء 16 تموز 2019، أن بلاده ستبيع النفط، لكنها ل...





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