2019/07/16 | 10:34

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عضوات الكونغرس يصفن تغريدات ترامب العنصرية ضدهن بأنها إلهاء للشعب

رفضت اربع عضوات في الكونغرس ما جاء في تغريدات للرئيس الاميركي

دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووصفت العضوات الأربع " ألكساندريا أوكاسيو، وإلهان عمر، وأيانا

بريسلي، ورشيدة طليب، في مؤتمر صحفي مشترك ، تغريدات ترامب ضدهن

بأنها "إلهاء للشعب الأمريكي عن سياسات الإدارة الحالية ، واوضحت

عضوة الكونغرس أيانا بريسلي : إنه يهدف ببساطة إلى إزعاج وإلهاء

الشعب عن الفوضى العارمة وثقافة الفساد التي تتبناها ادارة البيت

الابيض على طول الخط فيما طالبت العضوتان إلهان عمر ورشيدة

طليب بعزل ترامب .

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