الدفاع المدني تعلن اخماد حريق ميناء البصرة العائم

2019/07/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للدائرة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فرق الدفاع المدني استطاعت اخماد حريقا بميناء "الخفكة" في البصرة"، مبينا، ان" هذا الميناء الذي يقوم بعملية تصدير النفط للأسواق العالمية".في ذات السياق قال مصدر امني بصري، انه" تم اخلاء 111 موظفا كانوا في ميناء "الخفكة" النفطي اثناء اندلاع الحريق".انتهى..م.م

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