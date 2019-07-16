2019/07/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق لكرة القدم مارك باتشيلور بعدما أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان في سيارته متوجها إلى منزله في مدينة أوليفيدال.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أمس الاثنين، فتحت السلطات المحلية تحقيقا حول اغتيال اللاعب، وقالت الشرطة إن مارك تعرض لإطلاق نار عن طريق شخصين كانا على دراجة نارية.

وأظهرت صور الواقعة تهشم زجاج سيارة مهاجم "البافانا بافانا" السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج، وتقول الصحيفة إن مارك توفي في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.

جدير بالذكر أن مارك باتشيلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال نجم منتخب جنوب إفريقيا داخل سيارته) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال نجم منتخب جنوب إفريقيا داخل سيارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).