“بالصور”.. لاول مرة.. انجاز عراقي غير مسبوق بطله “شاب يافع” في الكلية العسكرية البريطانية

2019/07/16 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصد الملازم عبد المجيد خضير الجنابي، التسلسل رقم واحد، بعد تفوقه على اقرانه في الكلية الملكية البريطانية للعلوم العسكرية.وتخرج الملازم مشاة (عبد المجيد الجنابي) من الدورة 108 الكلية العسكرية الاولى العراقية التسلسل الأول، ولأول مرّة في تاريخ الكلية العسكرية يتم إرسال ضابط عراقي الى الكلية العسكرية الملكية البريطانية لتمثيلها وتمثيل دورته […]

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