التمييز تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء

2019/07/16 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، الثلاثاء، عن مصادقة محكمة التمييز الإتحادية على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء مدة (7) سنوات.وقال محمد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات كربلاء […]

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