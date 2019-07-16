مصرف الرشيد ينفي توقف سلف المتقاعدين

2019/07/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرشيد توقف منحه سلفا للمتقاعدين.وذكر بيان للمصرف انه مستمر بمنح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) ملايين كحد ادنى و(٨) ملايين كحد اعلى علما ان تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولاتمنح لخلفه .واضاف ان: منح السلفة لحاملي بطاقة (نخيل ) حصرا , داعيا الراغبين بالتسليف مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج […]

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