ادراج هواوي ضمن قائمة أذكى 50 شركة في العالم

2019/07/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت هواوي أنه تم اختيارها ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام 2019 من قبل المجلة الإعلامية الشهيرة “MIT Technology Review” التي يصدرها معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا صاحب الثقل العالمي الكبير في مجاله.يتم إصدار قائمة أذكى 50 شركة بالعالم سنويًا منذ عام 2010.وألقى ويليام شو، رئيس مجلس إدارة هواوي ورئيس معهد […]

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