النزاهة تكشف عن هدر المليارات على مشاريع مُتلكئة في بابل

2019/07/16 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة ؛ بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.الدائرة أشارت إلى أنَّ الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (,527,000,000,000) مليار دينارٍ، لافتة إلى أن …

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