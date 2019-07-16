2019/07/16 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن كتلة الإصلاح والأعمار أسعد ياسين اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الكتل في مجلس النواب “تكذب” للدفاع عن تقسيم الكعكة في الحكومة، مشيرا الى أن هذه الكتل ترفض المحاصصة الحزبية والفئوية والشخصية في الرأي العام لكنها تطبقها خلف الكواليس.وقال ياسين للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الحكومة الاتحادية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة الإصلاح تهاجم “كذب” كتل برلمانية: ترفض المحاصصة اعلامياً المركز الخبري الوطني.

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