الحشد يشرف على اعادة اطفال عراقيين كانوا مختطفين لدى “داعش” في سوريا

2019/07/16 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن عودة عدد من الاطفال المختطفين لدى تنظيم “ داعش” الاجرامي الى مناطقهم في نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القيادة اشرفت على عودة عدد من الأطفال المختطفين، من اهالي غرب الموصل كانوا مختطفين لدى داعش الاجرامي في سوريا”.واضاف ان “قيادة […]

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