2019/07/16 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو | عمل وزارة التجارة وملف البطاقة التمونية |2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: u5sdyq3Jqw8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو | عمل وزارة التجارة وملف البطاقة التمونية |2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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