مدن الزائرين في كربلاء تستعد لاستقبال 24 الف حاج قبل تفويجهم

2019/07/16 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلن مدير مدينة الامام الحسين للزائرين عبد الامير طه، الثلاثاء، ان مدن الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة تستعد لاستقبال 24 الف حاج قبل تفويجهم وتوجههم إلى الديار المقدسة.وقال طه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدن الزائرين الثلاثة بدأت باستقبال الحجاج المتوجهين الى الديار المقدسة برا من مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية والغربية”.وأضاف، أن […]

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