المصادقة على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء (7) سنوات

2019/07/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة التمييز الإتحادية، اليوم الثلاثاء، على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء مدة (7) سنوات.وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، أنه “بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات كربلاء قد راعت أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت […]

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