2019/07/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد لجنة التربية والتعليم النيابية لاستضافة وزير التربية وكالة قصي السهيل لمناقشة اسباب تدني نسب النجاح للصف الثالث المتوسط، التي لم تصل الى 20 بالمئة، في ظل توقعات بعدم حسم ملف منصب الوزارة خلال الفصل التشريعي الحالي.وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لـ”الصباح”، إن “نسب النجاح في معظم محافظات العراق متدنية اذ لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف وزير التربية وكالة لمناقشة تدني نسب النجاح) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف وزير التربية وكالة لمناقشة تدني نسب النجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).