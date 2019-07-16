2019/07/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد اليوم الثلاثاء، الى إبعاد تظاهرات مواطني محافظة البصرة في العاصمة بغداد والتي يتبناها تيار الحكمة الوطني.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “نقل مشاكل المحافظات المحلية إلى العاصمة بغداد أمر غير صحيح”، لافتا الى أن “المشاكل هي ليست سياسية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية بغداد تدعو لإبعاد تظاهرت الحكمة من العاصمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية بغداد تدعو لإبعاد تظاهرت الحكمة من العاصمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية بغداد تدعو لإبعاد تظاهرت الحكمة من العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).