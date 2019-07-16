2019/07/16 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد عن ازالة سوق متجاوز بالكامل في الكرادة وسط بغداد.وأكد بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة كبيرة لازالة السوق المسمى شعبياً (بسوق مندرين) بالكامل وفتح الشارع المغلق بفعل تجاوزات السوق والذي يربط شارعي الكرادة خارج والكرادة داخل والمغلق منذ سنة 2003

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إزالة سوق كامل متجاوز في الكرادة وكالة خطوة برس.

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