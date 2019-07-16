المصادقة على سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء (7) سنوات

2019/07/16 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس صادقت محكمة التمييز الإتحادية اليوم الثلاثاء على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء مدة (7) سنوات.وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة

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