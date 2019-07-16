2019/07/16 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت مطالبات بإغلاق مكتب قناة العربية السعودية– التي تبث من دولة الإمارات- بسبب إساءتها لدولة الكويت.وغرّد الآلاف في الكويت على وسمي #اغلاق_مكتب_العربيه_بالكويت و #الكويت_خط_احمر مُعبرين عن غضبهم من إساءة إحدى مذيعات القناة للكويت، وإشادة المدير السابق للقناة بالمذيعة المُسيئة.وكانت المذيعة السعودية بقناة العربية سارة الدندراوي أثار حملة واسعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلاف الكويتيين يطالبون بإغلاق مكتب ‘قناة العربية’ النعيم نيوز.

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