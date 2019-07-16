الداخلية تعلن عن اغلاق عيادات وصيدليات غير مجازة في بابل

2019/07/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :محمد عزيز

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، إغلاق عيادات وصيدليات غير مجازة في محافظة بابل والقبض على اصحابها.

وذكرت الوزارة ،ان"مكتب المفتش العام في الوزارة وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تم اغلاق العيادات الطبية والصيدليات التى تمارس أعمالها دون اجازات أو موافقات حكومية و القبض على اصحابها في محافظة بابل".

واضافت الى ان"العديد من العيادات تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة في المحافظة" ."

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