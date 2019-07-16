ازالة سوق ’’متجاوز’’ بالكامل وسط بغداد

2019/07/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد ، الثلاثاء 16 تموز 2019 ، ازالة سوق متجاوز بالكامل وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان ان " ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بحملة كبيرة لازالة السوق المسمى شعبياً ( بسوق مندرين) بالكامل وفتح الشارع المغلق بفعل تجاوزات السوق والذي يربط شارعي الكرادة خارج والكرادة داخل والمغلق منذ سنة 2003 بفعل التجاوزات".

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم اسعار صرف العملات وبيع الذهب باسواق العراق اليوم الثلاثاء 16 تموز 2019.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 120.750

سعر شراء للـدولار = 119.750

بغداد اليوم - البصرة

اصدر اعلام شركة نفط البصرة بياناً توضيحياً حول حادثة حريق ميناء البصرة النفطي صباح ، الثلاثاء 16 تموز 2019.

وقال الشركة في بيانها "في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم 16/07/2019 حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في مين

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هياة الحج والعمرة، الثلاثاء، 16 تموز، 2019، فتح معبر عرعر الحدودي امام الحجاج والمعتمرين بشكل دائم.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فتح معبر عرعر الحدودي امام الحجاج والمعتمرين بشكل دائ

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