كتلة الإصلاح تهاجم

2019/07/16 | 11:34

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة الإصلاح والأعمار أسعد ياسين اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الكتل في مجلس النواب "تكذب" ...

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