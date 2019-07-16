أمنية بغداد تدعو لإبعاد تظاهرت الحكمة من العاصمة

2019/07/16 | 11:34

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بغداد:سومر نيوز

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد اليوم الثلاثاء، الى إبعاد تظاهرات مواطني محافظة البصرة في العاص...

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