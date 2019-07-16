الاعلان رسميا عن كتلة المؤتمر الوطني بـ14 نائباً

2019/07/16 | 11:34

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بغداد:سومر نيوز

أعلن رئيس كتلة المؤتمر الوطني العراقي النيابية آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، وصول الكتلة الى 14 نائبا...

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