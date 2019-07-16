Xiаomi تغزو الأسواق بهاتف متطور وزهيد الثمن

2019/07/16 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد عملاق صناعة التقنيات الصينية Xiаomi لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعر لا يتجاوز 300 دولار.وسيأتي هاتف Mi A3 الجديد بهيكل مميز مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (2240/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات بدقة Full НD+.وستكون الكاميرا الأمامية للهاتف مثبتة في منتصف الشاشة من الأعلى، ومزودة

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