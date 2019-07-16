2019/07/16 | 11:36

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غضب بحريني إماراتي من وثائقي بثته الجزيرة القطرية

أثار فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة القطرية ضمن إحدى برامجها، غضب

المسؤولين في البحرين والامارات.

وقال وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد آل خليفة" إن قطر باتت

تمثل الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي .بدوره اعتبر وزير

الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر ومنذ اندلاع

الأزمة الخليجية تتبع استراتيجيات قائمة على سياسات مراهقة على حد

زعمه .



وكان الفلم الوثائقي قد كشف عن تسجيلات سرية مصورة

لمجندين في تنظيم القاعدة الارهابي بينهم هشام البلوشي الذي قال إن

المخابرات البحرينية جندته عام الفين وستة للقيام بمهمات تجسس

واغتیال شخصیات معارضة فضلا عن تنفيذ عمليات أمنية داخل

إيران.

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