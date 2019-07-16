العطية: منفذ عرعر الحدودي سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة المقبل

2019/07/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العطية في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة افتتاح المنفذ أمام الحجاج، وحضرته "الغدير"، ان" منفذ عرعر سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة المقبل".واضاف، ان" ذلك سيساهم بذهاب عدد كبير من المعتمرين العراقيين براً عبر هذا المنفذ الحيوي".انتهى..م.م

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