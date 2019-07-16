2019/07/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات كربلاء قد راعت أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة".واضاف البيان أن" المدير السابق لدائرة التسجيل العقاري في كربلاء (ح.خ.م) أدين عن جريمة قيامه بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال الأشخاص".واوضح، ان" القرار تضمن الحكم على المدان بالسجن مدة سبع سنوات، وينفذ بالتعاقب مع الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة ذاتها، وإحتفاظ الدوائر المتضررة بحق التعويض أمام المحاكم المدنية".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء 7 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء 7 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).