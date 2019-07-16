القنصلية الايرانية في كربلاء:شركة سامان تعمل بموافقات رسمية وعملها يصب لصالح العراقيين(وثائق)

2019/07/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت القنصلية الايرانية في كربلاء على الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض اصحاب الشركات احتجاجا على تدخل القنصلية في مسار عملهم وفرض مبالغ تامين على الزوار العراقيين الذاهبين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال احدى الشركات الايرانية واصفة المحتجين بالعناصر المجهولة التي تحاول المساس بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين.وقالت القنصلية في بيان لها حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان شركة سامان للتامين تعمل في كربلاء بموجب موافقات رسمية من وزارة المالية ووزارة الخارجية واصفة عمل هذه الشركة يصب لمصلحة العراقيين

وكان بعض أصحاب شركات السفر والسياحة في مدينة كربلاء المقدسة احتجوا، الأربعاء، على عمل احدى الشركات الايرانية من خلال فرض مبالغ مالية بعنوان تامين على الزوار ما اعتبر بعض اصحاب الشركات انه توقيف عن العمل.

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