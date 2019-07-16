منفذ خسروي الحدودي جاهز لعبور زوار الاربعين

2019/07/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائمقام قضاء قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) جاهزية منفذ خسروي الحدودي مع العراق لعبور الزوار لاداء مراسم زيارة الاربعين الحسيني....

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