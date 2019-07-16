الحشد يحرر أطفالا مختطفين لدى داعش

2019/07/16 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عودة عدد من الاطفال المختطفين لدى داعش الاجرامي الى مناطقهم في نينوى.وقال الحشد في بيان، ان "القيادة اشرفت على عودة عدد من الأطفال المختطفين، من اهالي غرب الموصل كانوا مختطفين لدى داعش الاجرامي في سوريا".

واضاف، ان "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالتنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية اشرفت على عودة عدد من الأطفال من سكنة غرب الموصل كانوا مختطفين لدى داعش في سوريا بعد تحريرهم من قبل الجانب السوري".

يذكر ان عصابات داعش الإجرامية اختطف الالاف من الاطفال والنساء من سكان المحافظات التي احتلت من قبله في عام 2014، وعند تقدم قوات الحشد والقوات الامنية اصطحبهم معه الى سوريا.



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