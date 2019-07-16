الانواء الجوية: طقس حار خلال الأيام المقبلة

2019/07/16 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن طقس حار في الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون مشمساً ولا تغير في الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون مشمساً في المنطقة الجنوبية مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، مشيراً الى ان درجة الحرارة العظمى ستكون في محافظة بغداد 42 مْ، وفي محافظة البصرة 47 مْ".

وأضاف، ان "طقس غد الخميس سيكون مشمساً وترتفع درجات الحرارة قليلا في الوسط والشمال وفي الجنوب يكون مشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً".

أما طقس الجمعة فسيكون "مشمساً ولا تغير في الحرارة بالمناطق كافة.

وأشار الى، ان "طقس السبت سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب ولا تغير في الحرارة بالمناطق كافة".



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