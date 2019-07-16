2019/07/16 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكدت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية جوان إحسان، أن هناك خشية في اقليم كردستان من أن تطبق الحكومة الاتحادية الخناق عليه وتجرده من خصوصيته كإقليم.وقالت احسان للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الخلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم سياسي واداري”، مبينة أن “هناك تركة ثقيلة ابتلى بها جيل بعد اخر”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوطني الكردستاني: خلافات بغداد واربيل لن يحلها الدستور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: خلافات بغداد واربيل لن يحلها الدستور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني: خلافات بغداد واربيل لن يحلها الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).