2019/07/16 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن رئيس كتلة المؤتمر الوطني العراقي النيابية آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، وصول الكتلة الى 14 نائباً داخل قبة البرلمان بعد أن بدأت بخمسة نواب.وقال حبيب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “أعلن اليوم ان كتلة المؤتمر الوطني العراقي في مجلس النواب العراقي في دورته الحالية وصلت إلى أربعة عشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤتمر الوطني: اصبحنا 14 نائبا داخل قبة البرلمان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني: اصبحنا 14 نائبا داخل قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني: اصبحنا 14 نائبا داخل قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).