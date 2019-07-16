العراق يتملّك رسمياً مقبرة لجنوده في الضفة الغربية

2019/07/16 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم العراق، يوم الاثنين، وثيقة من الحكومة الفلسطينية تتضمن ملكيته رسمياً لـ”مقبرة الشهداء العراقيين” في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.جاء ذلك خلال لقاء مشترك ببغداد جمع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية.ووصل اشتية صباح الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية غير محددة المدة.

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