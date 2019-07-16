2019/07/16 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، نصيحة للاعب وسط الفريق بول بوغبا، داعيا إياه إلى “التحلي بالتواضع”، والتركيز على الاستعداد للموسم الجديد.وقال اللاعب السابق المخضرم، برايان روبسون، إن على بوغبا أن يبتعد عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد.وكان وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، قد أبلغ صحيفة “تايمز” مؤخرا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسطورة مانشستر يونايتد يدعو بوغبا إلى التواضع وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسطورة مانشستر يونايتد يدعو بوغبا إلى التواضع) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسطورة مانشستر يونايتد يدعو بوغبا إلى التواضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).