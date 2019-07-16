2019/07/16 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف سائرون للإصلاح قصي محسن اليوم الثلاثاء، أن تحالفه سيستجوب خلال الأيام القليلة المقبلة اربعة وزراء من الكابينة الوزارية، مشيرا الى أنه بعد الاستجواب ستصوت سائرون على إقالة الضعفاء منهم.وقال محسن للمركز الخبري الوطني NNC، “اننا كتحالف سائرون لا يمكننا إثارة أسماء الوزراء الذين سيتم استجوابهم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون يرصد “سوء إدارة” لعدد من الوزراء ويتعهد بالتصويت لإقالتهم المركز الخبري الوطني.

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