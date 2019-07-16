2019/07/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، إنه لا حل في المنطقة سوى بالتزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.طهران: لا حل سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية طهران: ننتظر “خطوات عملية” من الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي وأضاف جهانغيري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: “على الأوروبيين أن يدعوا أمريكا لرفع […]

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