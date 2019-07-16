صعود أسعار النفط مدعومة باتفاق خفض الإنتاج وترقب بيانات أمريكية

2019/07/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت عقود النفط الآجلة، اليوم الثلاثاء، مدعومة باتفاق خفض الإنتاج وترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية الأولية، الصادرة خلال وقت لاحق اليوم.وكان تحالف “أوبك+” المؤلف من أعضاء “أوبك” وآخرين مستقلين قد مددوا اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية آذار 2020، بعدما كان مقررا انتهاؤه في 30 يونيو/ حزيران الماضي “.و انه بحلول الساعة (05:50 ت.غ) […]

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