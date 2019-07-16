2019/07/16 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني يصل بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني يصل بغداد وكالة خطوة برس.

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