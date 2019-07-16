مسرور بارزاني يترأس وفداً رفيعاً لزيارة بغداد ولقاء الرئاسات الثلاث

2019/07/16 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر كوردي مطلع الثلاثاء إن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سيتوجه الى بغداد اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للقاء الرئاسات الثلاث.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن الوفد الذي سيرافق مسرور بارزاني، سيتألف من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.

وأوضح أن الوفد الحكومي برئاسة مسرور بارزاني سيلتقي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، لافتاً الى أن الوفد الوزاري قد يجري لقاءات مع قوى وكتل عراقية اخرى.

وأكد أن "الزيارة تهدف لإبداء حسن النية، في ظل الأجواء الايجابية الناتجة من تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد"، مشيراً الى أن "الزيارة تهدف ايضاً لتهيئة الارضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة".

وأضاف المصدر أن "حكومة اقليم كوردستان تتعرض لهجمة اعلامية من قوى وأحزاب سياسية عراقية عديدة، إلا أنها لن ترد على تلك الحملات، بل تريد حسن النية وهذا ما اكده مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد أدائه اليمين رئيساً لحكومة اقليم كوردستان".

وكان مسرور بارزاني، قال في خطابه امام البرلمان بعيد أدائه اليمين، إن حكومته ستضع على رأس اولوياتها، بناء علاقات مستقرة وراسخة مع بغداد.

وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني الى بغداد، وتأتي بعد اقل من اسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز يوليو الجاري.





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