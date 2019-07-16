2019/07/16 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Rfj4rgjsy8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللكاش - هناك كتل تشارك في الحكومة وتريد الدخول للمعارضة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللكاش - هناك كتل تشارك في الحكومة وتريد الدخول للمعارضة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).