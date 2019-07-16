تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا

2019/07/16 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … يقترب العلماء من هدف طال السعي إليه، وهو تحليل دم لفحص الأشخاص بحثا عن مؤشرات محتملة لمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” ستة جمعيات طبية قدمت في مؤتمر لوس انجلوس نتائج جديدة عن عدد من التحاليل التجريبية أحدها يبدو أنه دقيق […]

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